Laura Morante: Schock-Angriff! Was ging nur in dem Täter vor?

Unbekannter Täter schlägt zu

In ihrer Instagram-Story berichtet Laura aufgebracht von dem Vorfall und weiß nicht, ob die platten Reifen ein Zufall sind oder ob es jemand auf sie abgesehen hat. Wenige Stunden später dann der große Schock! Beim Auto-Spezialisten wird festgestellt, dass es sich definitiv nicht um einen zufälligen Platten handelt! "Die haben gesagt, die Reifen wurden abgestochen. Eiskalt", erklärt die "Kampf der Realitystars"-Schönheit fassungslos.

"Das hat natürlich ein bisschen Stress jetzt gemacht, weil ich musste ein bisschen was zahlen, weil ich neue Reifen brauche", so Laura. Ihr Auto kann sie vorerst natürlich nicht benutzen. Bisher ist nicht klar, wer der Täter ist und warum er die Reifen der jungen Frau zerstochen hat. Von dem Vorfall will sie sich allerdings nicht unterkriegen lassen und richtet das Wort sogar direkt an den Übeltäter: "Ich glaube an Karma und deswegen... mach dich bereit!"