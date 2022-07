Elena Miras: Große Sorge! Sie ist am Ende ihrer Kräfte

Elena ist völlig neben der Spur

In ihrer Instagram-Story gesteht Elena nun, dass es ihr momentan sehr schlecht geht. "Ich bin so antriebslos in den letzten paar Tagen. Ich war auch immer sehr, sehr müde. Keine Ahnung, ob das wegen dieser Wärme ist. Ich muss mich mal durchchecken lassen, ob alles gut ist, weil ich wirklich noch nie so wenig Energie hatte wie aktuell", klagt sie. "Ich stehe auf und bin todmüde, ich gehe ins Bett und bin todmüde. Ich bin einfach die ganze Zeit nur müde. Ich habe das Gefühl, dass es gar nicht mehr normal ist."

Und als wäre das noch nicht schlimm genug, muss Elena sich auch noch mit der Firma herumschlagen, die ihr neues Haus renoviert. "Es geht einfach nicht weiter und es sind so viele Sachen noch offen", so die 30-Jährige. Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald besser geht und der Spuk endlich ein Ende nimmt...

