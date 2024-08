Elena Miras: Große Sorge! Warum fehlt sie im Sommer-Dschungelcamp?

Es ist kein Geheimnis, dass Elena in jeder Show für Stimmung (oder Krawall) sorgt. Deshalb freuen sich die Zuschauer auch schon sehr darauf, sie im Camp zu sehen. "Auf die Dame freue ich mich. Unterhaltung pur", schreibt ein begeisterter Fan. Und viele können ihm da nur zustimmen! "Egal, in welcher Show Elena dabei ist, sie ist immer meine Favoritin" und "Ich denke, sie wird gut Stimmung ins Lager bringen", ist auf dem Dschungel-Instagram-Kanal zu lesen. Wenn man bedenkt, dass die Stars im Dschungel schon am ersten Tag aufeinander losgegangen sind, kann man sich nur ausmalen, was nach Elenas Einzug passieren wird ...