Elena Miras: Schlimme Schmerzen! Sie teilt beunruhigendes Gesundheits-Update

Elena Miras (33) kommt einfach nicht zur Ruhe. In den letzten Jahren hatte die Reality-TV-Schönheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Eingefleischte Fans wissen, dass sie an rheumatoider Arthritis, einer unheilbaren entzündlichen Gelenkerkrankung, leidet. In ihrer Instagram-Story berichtet Elena nun, dass ihre Sehnen in beiden Knien entzündet sind und sie unter starken Schmerzen leidet. Und als wäre das nicht schlimm genug, bekommt sie jetzt auch noch eine enttäuschende Nachricht von ihrem Arzt ...