Elena Miras: "Enorme Schmerzen" - Ihre Nerven liegen blank

Elena hat starke Schmerzen

"Ich war gestern noch beim Arzt. Ich hatte so enorme Schmerzen auf der rechten Seite. Es ist nicht besser geworden", klagt Elena in ihrer Instagram-Story. Eine Entzündung sei zwar noch nicht vorhanden, doch es sei bereits eine deutliche Schwellung zu erkennen. "Ich hoffe einfach, dass ich bald wieder richtig hören kann, weil es ist so unangenehm. Gestern konnte ich links nichts hören, heute ist es das rechte Ohr. Ich habe einfach immer wieder solche Schmerzen."

Um sich endlich wieder besser zu fühlen, nimmt die dunkelhaarige Schönheit nun Schmerztabletten und Ohrentropfen. Diese machen sie jedoch wahnsinnig müde. "Ich könnte die ganze Zeit schlafen", gesteht sie. Bleibt zu hoffen, dass sie sich bald wieder besser fühlt...