Elena Miras: Schlimme Vermutung! Das Schlimmste ist noch nicht überstanden

Lange haben die Fans sich gewundert, warum es so ruhig um Elena Miras (32) geworden ist. Monatelang herrschte auf dem Instagram-Kanal der Reality-TV-Schönheit gähnende Leere. Immer wieder versprach sie ihren Followern, sich bei ihnen zu melden. Doch am Ende kam nie etwas dabei herum. Bei "Ich bin ein Star - Showdown der Dschungel-Legenden" wird jetzt auch klar, warum sie sich zurückgezogen hat: Elena litt unter schweren Depressionen und musste psychologische Hilfe in Anspruch nehmen, um wieder auf die Beine zu kommen.