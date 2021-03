Elena Miras: Schmerzhafter Schlafzimmer-Unfall im Liebesurlaub

Fieser Unfall im Schlafzimmer

"Ich bin gestern im Schlafzimmer umgefallen. Es war nass auf dem Boden. Also, irgendwie war der Boden nass. Dann bin ich gerannt und bin so schlimm umgefallen. Mein Knie wird bald richtig rot und blau sein", berichtet Elena mit ernster Miene in ihrer Instagram-Story. Auch den Arm hat sie sich bei ihrem kleinen Unfall verletzt. Bleibt zu hoffen, dass es ihr bald wieder besser geht!

Für ihren Urlaub muss Elena sich schon seit Tagen heftig kritisieren lassen. Viele Fans haben kein Verständnis dafür, dass sie während der Pandemie verreist. Doch die Kritik prallt einfach an der TV-Schönheit ab. Sie ist der festen Überzeugung, dass ihre Follower nur neidisch auf ihren Trip sind...