"Promis unter Palmen": Erste Worte von Elena Miras

Erste Worte aus Thailand

"Ich melde mich nach drei Wochen endlich wieder zurück. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich bei 'Promis unter Palmen' mitgemacht", erklärt Elena. Sie habe die Dreharbeiten gut überstanden und sei sehr froh darüber, endlich wieder "in Freiheit" zu sein. "Ich freue mich schon, mit euch zusammen dann die Sendung zu gucken. Es wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend und ihr könnt euch freuen. Es wird eine sehr, sehr geile Sache."

Ihren letzten Abend in Thailand hat Elena mit Cocktails und gutem Essen in einem Club verbracht. Heute geht es für sie aber wieder zurück nach Hause, wo ihre kleine Tochter Aylen sicherlich schon darauf wartet, Mama wieder in die Arme schließen zu können.