Elena Miras: Sie verkündet das traurige Aus!

Ihr Rat an die Fans: Das Leben in vollen Zügen genießen, denn Dinge können sich sehr schnell ändern. "Ich hoffe, ihr könnt das verstehen, aber Storys zu drehen und zu lachen, wäre nicht ich", gesteht sie. Die Fans dürften nun ein ziemlich mulmiges Gefühl haben, denn kurz vor ihrer emotionalen Story hat sie ein Foto gepostet, auf dem zu sehen ist, wie sie neben ihrem Vater sitzt und in einem öffentlichen Flur wartet. "Du bist mein Held" und "Ich liebe dich, Papi" ist dort zu lesen. Da stellt sich manch einer natürlich die Frage, ob mit ihrer Mutter alles in Ordnung ist...