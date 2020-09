Elena Miras & Mike Heiter: Große Überraschung! Damit hat keiner gerechnet

Sind Elena und Mike noch ein Paar?

Bei Mike und Elena scheint alles gut zu sein, denn die dunkelhaarige Schönheit wirbt gerade für den neuen Song ihres Partners. Dafür standen beide zusammen vor der Kamera. Doch das TV-Sternchen hat auch ein eigenes Projekt am Start. So wird Elena bald beim "Promiboxen" gegen Anastasiya Avilova antreten. Dabei wird sie von Mike unterstützt. "Stark, Babe" kommentiert er den neuesten Box-Schnappschuss seiner Angebeteten.

Obwohl es so aussieht, als wären Mike und Elena noch ein Paar, sind einige Fans trotzdem noch nicht ganz überzeugt. Zum Glück werden sie von einem User in Schutz genommen. "Selbst ein Pärchen, das in der Öffentlichkeit steht, muss nicht 24/7 in ihre Story posten, dass sie sich lieben oder sonstiges. Und es ist schon irgendwo unhöflich, Dinge zu behaupten, die bisher niemand gesagt hat", feuert ein Follower. Da können Mike und Elena sicherlich nur zustimmen...

Peinlicher Auftritt! Was ist nur mit Nena los?