Elena Miras & Mike Heiter: Tränen-Video! Das Drama um ihre Tochter spitzt sich zu

Elena blockt ab

Natürlich sind Mikes Vorwürfe nicht spurlos an Elena vorbeigegangen. Dazu äußern will sie sich jedoch nicht. In ihrer Instagram-Story meldet sich die dunkelhaarige Schönheit verschnupft und mit glasigen Augen bei ihren Fans. Es sieht so aus, als hätte sie zuvor geweint.

"Ich habe ganz viele Nachrichten von euch bekommen. Ich glaube, viele wissen auch, worum es geht. Ich werde dazu gar nichts sagen und das ist für mich einfach so ein Tabuthema. Ich habe schon mal gesagt, ich werde gewisse Sachen nie wieder in der Öffentlichkeit ausdiskutieren und etwas dazu sagen, weil es einfach nicht hierhin gehört. Ich habe schon mal diesen Fehler gemacht und werde das jetzt nicht mehr machen. (...) Ich habe es gesehen, aber von meiner Seite aus wird diesbezüglich einfach gar nichts mehr kommen", stellt sie klar. " Es gibt gewisse Sachen, die einfach nicht auf Instagram gehören. Das sind dann die ganz privaten Angelegenheiten. (...) Ich kenne die Wahrheit und die gibt mir Kraft."

Was Mike und Elena besprochen haben, bleibt also ein Geheimnis...