Mike Heiter: Bittere Tränen wegen Tochter Aylen

Mike vermisst Aylen

Während einer Fragerunde auf Instagram haben Mike offenbar viele Nachrichten von Fans erreicht, die wissen wollen, ob er oft an seine Tochter denkt. "Ich vermisse sie jeden Tag. Jeden Tag denke ich an sie. Und es gibt auch Tage, wo ich mal weine, weil es zu selten ist für mich, dass ich sie sehe. Ich will euch mal was sagen, als Vater will man alles richtig machen, alles perfekt machen. Aber im Leben läuft nicht immer alles nach Plan", antwortet Mike geknickt. Er wolle einfach ein guter Vater sein und ihr immer zur Seite stehen.