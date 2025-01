Elena Miras: Wegen Mike Heiter? Jetzt kommt die Wahrheit ans Licht

In dem Video kündigt Elena an, dass "die Wahrheit endlich gehört" werden soll, da sie "vier Jahre lang geschwiegen" habe. Sie habe alles über sich ergehen lassen und "jede Lüge, jede Aussage, jede Hatewelle" und auch "alle Beleidigungen" ertragen. Elena dachte, dass das der beste Weg sei. Doch dieses Thema löst viele Emotionen bei Elena aus: "Ich werde wütend, ich bin enttäuscht", erklärt sie. Am Ende des Videos ist nur noch geschrieben: "This is just the beginning" (z. Dt.: Das ist erst der Anfang). Was oder vor allem wen sie damit meint, sagt sie noch nicht. Könnte es sich vielleicht um ihren Ex Mike Heiter (32) handeln?