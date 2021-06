Ella Endlich: Emotionale Beichte - Jetzt bricht es aus ihr heraus

Ella Endlich ist aus der deutschen Musikwelt nicht mehr wegzudenken! Ihr Weg auf die großen Showbühnen, war jedoch nicht immer so leicht wie viele ihrer Fans vermuten. So offenbart sie nun bei "Musik für Sie": "Ich glaube, es sind viele, viele Herausforderungen auf dem Weg gewesen, die ich irgendwie für mich doch ganz gut meistern konnte und die einem dann auch irgendwie ein Selbstbewusstsein geben, dass man da richtig ist, wo man ist, dass man auf der Bühne steht, dass man was zu geben hat, dass man auch unglaublich viel zurückbekommt, wenn man was gibt." Was für eine emotionale Beichte, die einen ganz besonderes Bild auf Ellas Karrieweg wirft. Die Beauty ergänzt: "Das, glaube ich, stärkt das komplette Sein eines Künstlers und macht dich als Mensch, glaube ich, einfach stark." Ob uns die Ex-"DSDS"-Jurorin in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...