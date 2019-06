Ella Endlich: Sexy Bikini-Clip mit Renata Lusin aufgetaucht!

Reddit this

Oh là là! Auf Instagram ließen Ella Endlich und Proftänzerin Renata Lusin die Hüllen fallen...

Der Trio-Tanz von , Valentin und Renata Lusin am vergangenen Freitag sorgte bei Jury und Publikum für Schnappatmung. Die drei performten eine leidenschaftliche Rumba, die vor Erotik nur so strotze. Am Ende verpasste Ella Valentin sogar eine Ohrfeige - und gab seiner Frau Renata einen sinnlichen Kuss.

Ella Endlich und Freund Marius: Macht er ihr bei Let's Dance einen Antrag?

Heißer Bikini-Clip auf Instagram

Jetzt konnten sich die Fans über eine kleine Zugabe freuen. Auf veröffentlichte Renata einen Clip, in dem sich die beiden im knappen Bikini und mit klitschnassen Haaren zeigen. In Zeitlupe rekeln sie sich vor der Kamera und schauen sich tief in die Augen. Ganz schön heiß!

Kein Wunder, dass es massenweise Komplimente regnete. "Ihr seht echt klasse aus! Was für eine heiße Figur! Der Blick den Ihr beide euch austauscht. Da könnte man ja fast meine, dass da mehr läuft...", schrieb ein begeisterter Anhänger. Ein anderer schwärmte: "Holla die Waldfee! Ihr zwei sexy Wassernixen." Und was sagt Valentin zu seinen zwei Girls? Er genießt und schweigt...