Ellen Pompeo: Bitterer Abgang

Bereits in der aktuellen Staffel taucht Ellen Pompeo kaum noch auf … Ihr Abgang wird in der Serie ohne viel Drama ins Drehbuch eingearbeitet: Meredith wird Seattle für eine neue Stelle in Boston verlassen. Auf Instagram betont Ellen Pompeo: "Ich bin ewig dankbar und demütig angesichts der Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Serie über 19 Staffeln hinweg entgegengebracht habt. Nichts davon wäre möglich gewesen ohne die besten Fans der Welt!"