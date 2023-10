Elton John: Folgt nach seinem Karriere-Ende nun die Ehekrise?

Wäsche waschen, putzen, aufräumen, kochen und Kinder betreuen – das ist nichts für schwache Nerven. Und offenbar auch nichts für eine schillernde Ikone wie Elton! Denn seit er sich vor zwei Monaten aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hat, will "Rocket Man" nur noch eins: sich von vorne bis hinten verwöhnen lassen. Sehr zum Leidwesen seines Liebsten: "Elton war auf Tour von Roadies und Idioten umgeben, die ihm alles abgenommen haben. Jetzt muss er sich an einen anderen Lebensstil gewöhnen. David hat genug von Eltons Diva-Verhalten", will ein Insider wissen.

Nach Friede, Freude, Eierkuchen und gemeinsam die Rocker-Rente genießen hört sich das jedenfalls nicht an ...