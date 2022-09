Elyas M'Barek: Hochzeit mit Jessica Riso - und wir kennen sie alle!

Elyas und Jessica küssen sich innig und scheinen die Welt um sich herum zu vergessen. Sie trägt ein wunderschönes Meerjungfrauenkleid mit ausfallender Schleppe. Er einen hellen Anzug, der perfekt auf die hübsche Braut abgestimmt ist. Dazu die Worte: "It's official. I love you." Das Foto ist eine wahre Überraschung, die die Fans staunen lässt. Denn so offen wie Elyas M'Barek seine Frau Jessica Riso hier zeigt, war er in der Vergangenheit nicht, wenn es um sein Privatleben ging.

Nun darf aber jeder sein Liebesglück sehen - und seine Frau. Dabei ist die ja keine Unbekannte! Im Gegenteil, denn in Deutschland hat sie wahrscheinlich schon jeder einmal im TV gesehen...