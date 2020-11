Elyas M’Barek: Hat der Schauspieler versteckte Tattoos?

Tiefgründig und still, in der neuen Netflix-Produktion „Was wir wollten“ brilliert Komödien-Liebling Elyas M’Barek mal von einer völlig anderen Seite. So kannten wir ihn definitiv noch nicht! Aber Hand aufs Herz, am liebsten ist er uns noch immer als kleinkrimineller Lehrer Zeki in „Fack ju Göhte“. Statt mit großen Gefühlen erregt er dort Aufsehen mit einem überdimensionalen Tribal-Tattoo auf seiner männlichen Brust. Versteckt Elyas M’Barek etwa noch mehr Tattoos unter der Kleidung?