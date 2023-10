Elyas & Jessica M'Barek: Schock auf Ibiza! Jetzt bricht alles zusammen

"Es war so ein Albtraum", erinnert sich der Kino-Star im Podcast "Enter Sandman" an den Moment, als plötzlich Einbrecher in sein Haus eindrangen. "Ich wache nachts auf – und auf einmal geht die Tür auf vom Schlafzimmer. Ich bin total schlaftrunken, sage so 'Hallo', und die Tür geht wieder zu…" Anstatt sich zu verbarrikadieren, beschließt Elyas, selbst die Verbrecher zu stellen. "Ich bin aufgesprungen, habe irgendwas gepackt und bin vorsichtig runter. Tatsächlich völlig bescheuert, habe ich mir in der Küche ein Messer geschnappt und währenddessen die Polizei angerufen, weil ich wusste, da ist jemand."

Wie sehr er sich damals selbst in Gefahr brachte mit seiner tollkühnen Aktion, war Elyas in diesem Moment nicht klar. Bei seinem Rundgang stellte er fest, dass die Einbrecher bereits geflüchtet waren und außer Geld nichts mitgenommen hatten. "Mein Rechner lag noch da. Im Geldbeutel waren alle Karten." Was er da noch nicht ahnte: Drei Tage später kehrten die Räuber zurück, um ihren Beutezug zu Ende zu bringen. Der Schock bei Elyas und Ehefrau Jessica saß tief. Inzwischen können die beiden aber trotzdem wieder ruhig schlafen in ihrem Haus. "Es war ein richtig traumatisches Erlebnis, aber komischerweise vergisst man es dann wieder."

Was bleibt, ist die Ungewissheit: Weil das Paar seinen Hauptwohnsitz in New York hat, steht die Finca einen Großteil des Jahres leer. Hoffentlich haben die M’Bareks inzwischen eine Alarmanlage…