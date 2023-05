Elyas M'Barek: Bye bye Deutschland! Die Umzugskartons sind bereits gepackt

"So sehr ich es geliebt habe, in den vergangenen beiden Jahren zwischen zwei Kontinenten zu pendeln und viel zu reisen, so glücklich bin ich jetzt, dass wir unser Leben in New York leben können", ließ Elyas' Liebste kürzlich in einem Interview die Bombe platzen. In der Vergangenheit besuchten sie beide noch gemeinsam das Oktoberfest, genossen Kaiserschmarrn in Kitzbühel oder machten das Berliner Nachtleben unsicher. Alles vorbei – denn der Lebensmittelpunkt des Filmstars sind jetzt die USA. Die Fans in der Heimat fragen zurecht: Sucht Elyas nun auch beruflich sein Glück in den Staaten? Der Verdacht liegt nahe – Kollegen wie Matthias Schweighöfer (42) beweisen, dass es klappen kann. Nachdem Elyas' jüngste Filme in Deutschland eher Kassengift waren, würde jeder ihm einen Erfolg in Amerika gönnen. Hoffentlich vergisst Elyas dabei nicht, woher er kommt und wem er seinen Ruhm zu verdanken hat …

