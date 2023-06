Elyas M'Barek: Zuckersüße Beichte! "Es ist das Allerschönste für mich..."

"Es ist das Allerschönste für mich, wenn ich in New York auf der Parkbank sitze oder U-Bahn fahre und die Leute beachten mich nicht", schwärmt er geradezu überschwänglich. "Es ist das Größte! Keiner will ein Selfie mit dir und niemand quatscht dich an." Das Blitzlichtgewitter, die kreischenden Fans – es scheint, als sei dem Frauenschwarm plötzlich alles zu viel geworden: "Ich mag Unsichtbarkeit! Ich möchte gar nicht so im Mittelpunkt stehen", gibt er zu. "Im Privatleben finde ich es voll okay, wenn ich gar keine Beachtung bekomme." Die einzigen, die ihn am neuen Lebensmittelpunkt überhaupt erkennen und auf der Straße ansprechen würden, seien deutsche Touristen. Immerhin: Für seine treuen Fans will er trotz allem auch in Zukunft da sein, zumindest zwischendurch: "Das Schöne an meinem Beruf ist, dass ich nicht ortsgebunden bin. Zum Drehen muss ich eh meist reisen – deswegen ist es total egal, wo ich wohne."

Auch interessant:

Auch heute noch gehört Elyas zu einem der heißesten Männer Deutschlands: