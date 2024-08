"Emily in Paris": Café, Wohnung, Büro – die schönsten Drehorte! Wo wohnt Emily in Paris?

Die Netflix-Serie "Emily in Paris" begeistert die Fans nun bereits seit 3 Staffeln. Staffel 1 startete im Herbst 2020 mitten in der Corona-Pandemie und schürte vielleicht gerade deswegen noch einmal mehr das Fernweh nach einem ausgelassenen Trip nach Paris à la Emily. Heute kann man zum Glück wieder uneingeschränkt auf den Spuren von Emily Cooper in Paris wandern. Kurz vor Start der vierten Staffel, am 15. August 2024, zeigen wir dir, welche Orte in der französischen Hauptstadt das "Emily in Paris"-Feeling aufleben lassen. Das sind die schönsten Drehorte des Netflix-Hits!