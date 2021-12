Emily in Paris: Die 7 schlimmsten Outfits

Bonjour à Paris! Die Netflixserie "Emily in Paris" geht nach dem Erfolg der ersten Staffel 2020 nun in die zweite Runde und kann sich bereits seit Wochen wacker in den Top 10 der beliebtesten Serien auf Netflix Deutschland behaupten. Kein Wunder, denn vielen könnte die Storyline bekannt vorkommen. Ein Mädchen zieht in die große, neue Stadt, ein neuer Job, eine neue Liebe...ganz schön vertraut oder? Lily Collins erinnert als Emily (in Paris) doch sehr stark an die wohlbekannte "Sex and the City"-Heldin Carrie Bradshaw. Doch was Mode- und Stil-Bewusstsein angeht, kann sich Emily von der New Yorkerin wohl noch eine Scheibe abschneiden.

Wir haben die schrägsten Outfits aus "Emily in Paris" für dich zusammengefasst - denn diese sind in ihrer, sagen wir mal, Extravaganz kaum zu toppen.