Umut Tekin: Er promotet seinen eigenen Disstrack!

Umut Tekin (27) sorgt wieder für Gesprächsstoff – doch diesmal nicht nur wegen seines Auftritts bei "Das Sommerhaus der Stars", sondern auch durch seinen Einstieg in die musikalische Welt. Der TV-Star, der zuletzt vor allem durch seine turbulente Beziehung mit Emma Fernlund (23) in den Schlagzeilen war, kündigt nun an, einen eigenen Song zu veröffentlichen. Mit einer geklauten Idee?