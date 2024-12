Emma Fernlund: Lapdance für einen Mann! Sie flippt vollkommen aus

Die Beziehung von Emma Fernlund (23) und Umut Tekin (27) ist aus und vorbei. Das Drama aber nimmt noch lange kein Ende!

Rückblick: Umut hat sich vor einigen Tagen via Instagram von Emma getrennt. Der Grund? Er glaubt, seine Ex sei ihm fremdgegangen! Die 23-Jährige selbst streitet dies vehement ab und kann das Verhalten von Umut überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich möchte nach wie vor das hier nicht austragen, ich schätze Umut trotzdem noch als Person und vergesse nicht, was wir miteinander hatten. Ich wünsche mir Frieden und eine Aussprache. Ich denke, das habe ich auch verdient - immerhin wohnen wir zusammen, haben einen Hund gemeinsam und wollten unser Leben miteinander bestreiten. [...] Eine Liebe, wie sie bei uns war, ist etwas Besonderes und ich bereue keine Sekunde mit ihm", postet sie bei Instagram.

Doch jetzt platzt ihr wieder der Kragen!