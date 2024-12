Umut Tekin & Emma Fernlund: Trennung! Sie machen es offiziell

Die Ernährungs-Influencerin reagierte geschockt in einer inzwischen gelöschten Instagram-Story. Unter Tränen, in einem knappen schwarzen Mini-Kleid gekleidet, wandte sie sich an ihre Follower: "Ich habe gerade die Story von Umut gesehen. Ich war gerade im Club feiern, und ich habe nichts gemacht." Sie berichtete außerdem, dass Umut ihre Anrufe nicht annimmt, und bezeichnete ihn als "dusty ass" und "manipulativen Wichser".