Emmy Russ: Reality-Star in Todesangst – Traumurlaub endet in Klinik

Es sollte ein entspannter Urlaub für Reality-Sternchen Emmy Russ (24) werden. Doch der Trip nach Thailand wurde für sie nun zum absoluten Albtraum. Während ihres Urlaubs in Thailand wollte die 24-Jährige auch den berühmten "Monkey Beach" auf Ko Phi Phi besuchen. Dort sind Affen in freier Wildbahn anzutreffen. Ein Ort, der vor allem bei Touristen sehr beliebt ist. Aber die Begegnung mit den Tieren verlief für Emmy blutig.

In einem Instagram-Video ist zu sehen, wie sie im Bikini auf einen Baby-Affen zugeht, ihre Hand zu ihm ausstreckt. Der Affe klammert sich plötzlich an der TV-Bekanntheit fest, lässt sie nicht mehr los. Emmy schreit panisch auf, was offenbar die Affen-Mama auf den Plan ruft. Diese eilt herbei und greift die "Promi Büßen"-Kandidatin an. Mehrfach wird sie von den Tieren gebissen!