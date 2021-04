Emmy Russ: Trennungs-Drama nach "Promis unter Palmen"?

Die neue Staffel "Promis unter Palmen" hat es ganz schön in sich. Nicht nur Zoff, Prügel und sogar Drogen sollen in dieser Staffel für Furore sorgen. Auch eine Affäre ist Thema!

Denn Emmy Russ und Calvin Kleinen sind sich schon vor den Dreharbeiten näher gekommen. Daran wollte zumindest die 21-Jährige beim Wiedersehen anknüpfen und baggert was das Zeug hält. Mit wenig Erfolg, denn der Macho hat eher ein Auge auf Beauty Elena Miras geworfen. Am Ende teilen sich Emmy und Calvin trotzdem das Bett. Doch was sagt eigentlich Udo Bönstrup dazu, mit dem Emmy zusammen ist?

Du willst "Promis unter Palmen" nochmal online schauen? HIER kannst du es bei JOYN streamen.*