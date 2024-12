Emmy Russ & Christian Jerez: Der wahre Grund für die Trennung

Vorher war Emmy mit Komiker Udo Bönstrup (30) zusammen. Ihre Liebe scheiterte jedoch 2021 nach einem Treuetest bei "Temptation Island". In den darauffolgenden Jahren hielten viele Emmy für Single – ein Irrtum, wie das Model in diesem Jahr bei einem RTL-Interview aufklärte. "Es wird immer gesagt, dass ich Single bin. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dass die Leute erfahren, was eigentlich bei mir los ist – und dass das nicht so ist", erklärte die 25-Jährige damals.

Tatsächlich führte Emmy eine geheime Beziehung mit dem spanischen Reality-Star Cristian Jerez. Drei Jahre lang waren die beiden ein Paar. Allerdings räumte sie ein, dass es in ihrer Beziehung "zwei, drei kurze Pausen" gegeben habe, weshalb viele gedacht haben sollen, Emmy sei die letzten Jahre Single gewesen.