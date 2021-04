Emmy Russ & Udo Bönstrup: "Keine echte Beziehung!" Insider entlarvt Liebes-Fake

Emmys "Promis unter Palmen"-Kollegin Kate Merlan hat große Zweifel an Emmys und Udos Beziehung. Schließlich wollte sie beim Dreh in Thailand noch mit Calvin Kleinen anbandeln. "Bei 'Promis unter Palmen' hat sie versucht, mit Calvin eine Lovestory zu starten. Die hatten vorher schon mal was im Hotel. Emmy hat sich dann natürlich erhofft, dass man da vielleicht was draus machen kann. Calvin hatte nur kein Bock auf Emmy gehabt. Er wollte lieber Elena und vielleicht noch andere Frauen außerhalb des Formats", plaudert das Tattoo-Model jetzt in dem Format "Arena Late Night" aus. "Emmy hat es nicht verkraftet. Sie ist jemand, die braucht die Aufmerksamkeit von einem Mann. Sie will die Nummer 1 sein."