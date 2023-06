Eric Sindermann & Sanja Alena: Nach Paar-Outing - er wagt bereits den nächsten Schritt

Da scheint sich Eric Sindermann ja wirklich sicher zu sein, wenn er diesen Schritt bereits wagte und sich seine Sanja auf der Haut verewigte.

Doch wie kam es nun doch noch dazu, dass es die beiden miteiander versuchen wollen? Auch das ließ er in unserem Interview durchsickern: "Nach dem Sommerhaus fiel es mir sehr schwer, wieder einer Frau zu vertrauen. Am Anfang wusste ich nicht genau, ob Sanja es mit mir ernst meint. Aber nachdem mich meine andere Ex, Josi, hintergangen hatte und Sanja mich wieder getröstet hatte, wurde mir klar: 'Eric, mache die Augen auf. Diese Frau liebt dich aus tiefstem Herzen und würde alles für dich tun. Sie würde dich niemals in Frage stellen oder dich in deiner Karriere bremsen. Außerdem liebt sie auch das Fernsehen und wir haben die gleichen Interessen.' Kurz gesagt: Die perfekte Frau für mich."

Wow, da scheinen sich ja wirklich zwei gefunden zu haben. Noch mehr private Einblicke in ihre Liebe wird es ebenfalls bald schon geben. Denn die beiden Turteltauben werden ab dem 12. Juni im neuen RTLZWEI-Format "B:REAL" zu sehen sein. Wie perfekt ihre Liebe ist, wird sich dann vor laufenden Kameras zeigen.

