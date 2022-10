Eric Sindermann: Was geht mit dieser Reality-TV-Beauty?

Da scheint Dr. Sindsen die Trennung von seiner Katha wohl doch nicht so gut wegzustecken, wie es den Anschein machte. Weiter macht er ebenfalls klar, dass er sowieso aktuell nicht auf der Suche ist: "Ich kann mich gefühlstechnisch nicht auf eine neue Frau einlassen und ich will es auch einfach noch gar nicht. [...] Wenn eine Frau wirklich in meinem Herzen war, dauert es aber eben lange bis ich mich wieder auf etwas Neues einlassen kann. Aber eins habe ich in meiner letzten Beziehung gelernt, nämlich, dass ich einfach keine Zeit für eine Beziehung habe. Auch das muss man erstmal einsehen".

