2022 war Eric Stehfest das erste Mal im Dschungelcamp. Er war der einzige Kandidat im Legenden-Dschungel, der bereits im südafrikanischen Camp war, denn seine Teilnahme fiel in die Zeit der Corona-Pandemie, während der ein Dreh in Australien nicht möglich war. Ob die Rückkehr ins gleiche Camp für ihn ein Vorteil war? Das sei mal dahingestellt.

In jedem Fall aber war das Sommer-Dschungelcamp für ihn einfacher als sein erster Busch-Aufenthalt. Warum? "Weil bei meiner ersten Teilnahme hatte ich noch keine Diagnose, da hatte ich keine Medikamente und war komplett unbehandelt. Ich war zwar trotzdem ich, aber vor der Kamera und fremden Menschen so viel Verzweiflung und Unsicherheit zu präsentieren, war schon wahnsinnig schwer", erklärt er. "Dieses Mal konnte ich zeigen, wie ich in meinem Alltag doch eher bin. Ich hab wahnsinnig viel Humor, ich habe immer einen coolen Spruch auf Lager, ich lache eigentlich immer. Das konnte ich ausleben, auch, weil Gigi da war, der mir gezeigt hat, dass es ok ist, dass man es einfach so machen kann, beispielsweise am Feuer zu sitzen und zu furzen. Für mich war das eine absolute Befreiung – auf mehreren Ebenen", verrät Eric weiter.