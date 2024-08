Eric Stehfest: Keine Reue nach Ratten-Spruch! Deutliche Worte nach Dschungelcamp-Aus

Bereuen tut er seine Sprüche offenbar nicht. Auch eine Entschuldigung wird es von seiner Seite nicht geben. "Ich weiß nicht, ob es dafür eine Entschuldigung braucht, weil ich brauche auch keine – und im Gegensatz zu allen anderen da draußen waren wir ja die ganze Zeit beieinander. Ich denke, wenn jeder nochmal genau darüber nachdenkt, steckt auch in so einem Ego-Spruch ein Funken Wahrheit", zeigte er sich überzeugt. Denn es sei "wahnsinnig viel über das Thema Luxus gesprochen" worden – "wer was und wie viel hat und wo Urlaub macht und mit wem Champagner trinkt". Eric sei das nicht gewohnt. "Wenn ich mir Luxus gönne, dann behandle ich das eher seriös und denke darüber nach, wer vielleicht im Raum ist, dem es nicht so gut geht." In seinen Augen müsse sich niemand für irgendetwas entschuldigen.

Wenn es um den Titel Dschungelkönig oder -königin der Legenden geht, gönnt Eric mittlerweile allen Verbliebenen den Sieg. Denn er habe mit jedem viele Stunden verbracht und auch versucht, sehr private Dinge zu erfahren und Vertrauen aufzubauen. Deshalb könne er sagen: "Alle, die jetzt noch drin sind, zeigen offen ihre Ängste, Panik, Schwächen und Fehler – und das verdient Respekt. Am Ende des Tages gewinnt wahrscheinlich der- oder diejenige, von dem man es am wenigsten erwartet hätte."