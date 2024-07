Sommer-Dschungelcamp 2024: Wer ist dabei? Das sind die 13 Kandidaten

Huch, ist das wirklich "Köln 50667"-Star David Ortega (38)? Das Model hat sich optisch seit seiner Teilnahme am Dschungelcamp 2016 ganz schön verändert. "Die Typveränderung kann man folgenderweise erklären, dass ich jemand bin, der gerne experimentiert. Ich möchte immer wieder faszinieren. [...] Ich bin eher der Druide, ich bin nicht dieser Model-Typ, den ich immer spielen musste, gerne, aber es war wie ein Kostüm und jetzt will ich diesen natürlichen Look unterstützen". Im Dschungel will er sich nun von seiner Rolle als Diego Cortez abgrenzen.