Eric Stehfest: Trennung von Edith! Das ist der wahre Grund

Zuletzt wurde bekannt, dass der einstige GZSZ-Star wegen paranoider Schizophrenie in einer ambulanten Psychiatrie behandelt wird. Jetzt muss er den Familienalltag mit seinen Kindern und die Therapie alleine unter einen Hut bringen. Wie genau er das aktuell meistert, verriet Eric Stehfest ebenfalls: "Mein Tag beginnt morgens um 5 Uhr. Erstes Work-out, Frühstück. Dann bringe ich Aaron in die Schule, Aaria in den Hort."

Trotz all der Strapazen gibt er sich verständnisvoll und betont: "Ich sehe das als Herausforderung für mich. Ich will meiner Frau auch diese Pause, diesen Freiraum ermöglichen. Sie ist eine tolle, starke Persönlichkeit." Scheinbar handelt es sich also aktuell wirklich nur um eine räumliche Trennung. Die Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft hat der baldige "Fame Fighting"-Kandidat nicht aufgegeben und betont abschließend zuversichtlich: "Und nach dem Kampf werden wir uns eine neue, schöne Bleibe suchen." Bleibt abzuwarten, ob es wirklich zu diesem Family-Happy-End kommen wird.