Eric Stehfest meldet sich zurück: "Schwierigste Zeit meines Lebens"

Es sei "keine böse Absicht" gewesen, dass er so lange von der Bildfläche verschwunden war. "Das ist Teil meiner Erkrankung. Ich habe mich einfach wahnsinnig geschämt für meinen Zustand, dass ich so bewegungsunfähig geworden bin. Es war für mich kaum möglich, überhaupt mit anderen Menschen zu reden. Ich habe mich ziemlich isoliert", gibt er zu. Den Kampf will Eric allerdings nicht aufgeben. "Deswegen möchte ich mich jetzt auch wieder öfter bei euch melden. (...) Ich möchte Erfahrungen mit euch teilen, die ich in den letzten Wochen und Monaten gemacht habe."