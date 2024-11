Eric Stehfest: Nach Trennungs-Gerüchten – Jetzt äußert sich seine Frau Edith

Wie es scheint, sieht Edith ganz klar eine gemeinsame Zukunft für ihre Familie und richtet ebenfalls wertschätzende Worte an ihren Ehemann Eric: "Dankbar. Dankbar, dass mein Mann immer wieder im größten Sturm mit mir gemeinsam eine ganz kleine eigene Welt erschafft, in der vielleicht für kurz die Uhren achten ticken und Seifenblasen süßer schmecken." Was sie damit genau sagen will, weiß nur Edith selbst, jedoch wird klar, dass zwischen ihr und Gatten Eric alle Zeichen auf Harmonie stehen.