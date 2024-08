Eric Stehfest: "Sommerhaus" vs. Dschungelcamp – DAS war die schlimmste Show

Nachdem Eric an Tag 14 das Legenden-Dschungelcamp verlassen musste, erklärte er im Interview mit InTouch Online, was für ihn das Herausforderndste an der Show war: "Viele Stimmen, Konflikte, Widersprüche und Anfeindungen waren das Härteste", verriet er. Allerdings scheint das nichts gewesen zu sein im Vergleich zu dem, was er 2023 im "Sommerhaus der Stars" zusammen mit seiner Ehefrau Edith erleben musste.

"Die härtere Show war in jedem Fall das 'Sommerhaus'", stellte er jetzt im Interview mit InTouch Online klar. "Weil ich da noch keine ADHS-Diagnose und kein Medikament hatte. Ich war einfach hilflos. Dazu kommt noch mein ausgeprägter Beschützerinstinkt …", sagte er und erklärte dazu weiter: "In den vergangenen Jahren wurde sehr hart an dem Sicherheitsgefühl bei meiner Frau und mir gekratzt, da es sehr viele Angriffe gab. Dann in diesen ungeschützten Raum zu gehen, weil da wahnsinnig krasse Energien aufeinanderprallen – das war schon eine sehr harte Prüfung."

Im "Sommerhaus" belegten Eric und Edith Stehfest 2023 nur den zehnten Platz. Sie mussten bereits als zweites Paar das Haus wieder verlassen, nachdem sie in einem Exit-Duell schlechter abgeschnitten hatten. Im "Sommerhaus" selbst kam es auch immer wieder zu Zoff – vor allem auch zwischen Edith und Claudia Obert.

