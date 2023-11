Edith Stehfest: Beziehungs-Beichte! "Ich wollte Eric eigentlich gar nicht kennenlernen"

Dennoch war sie zu dem Zeitpunkt nicht auf der Suche nach einer Beziehung mit Eric. Sie gibt zu: "Ich wollte Eric eigentlich gar nicht kennenlernen, weil ich wusste, der ist schon raus aus seiner Feierzeit und ganz langweilig und normal." Weiter wird sie noch genauer, warum ihn das damals ins Aus schoss für sie: "Das war in einer sehr wilden selbstzerstörerischen Zeit von mir als ich Eric kennengelernt habe. Ich habe täglich Drogen konsumiert, hauptsächlich Crystal Meth damals, und war in einer Zeit, in der es gar nicht um feste Bindungen ging, sondern war nicht hier und nicht dort, sondern nur am Rumfahren und Feiern. Also es gab für mich ganz andere Prioritäten als Liebe oder eine feste Beziehung zu suchen".

Am Ende mussten sie sich jedoch beide eingestehen, dass da mehr ist als ein unbedeutender Flirt. Heute steht das Paar gefestigt, mit beiden Beinen zurück im Leben und kann auf aufeinander zählen. Das haben sie nicht nur im "Sommerhaus der Stars" bewiesen, sondern auch bei den Einblicken, die sie bei "Wo die Liebe hinfällt" in ihr Eheleben geben - Freitag, 17.11.2023 um 20:15 Uhr auf Vox.