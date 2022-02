Eric Stehfest: Unerwartete Wende! Er rudert zurück

Und dann richtete der Schauspieler noch ein paar versöhnende Worte an Erzfeind Filip Pavlović. In den letzten Tagen krachte es immer wieder zwischen den beiden Männern. "Ich weiß, du findest mich scheiße, aber ich hatte dich nicht von Anfang an auf dem Kieker und ich würde ab jetzt auch für dich Essen besorgen, falls ich die Chance bekomme." Doch Filip traute dem Braten nicht recht. "Das Vertrauen ist natürlich weg, man kann nicht erst so sein und dann plötzlich ganz anders." Trotzdem nahm er die Entschuldigung an, um den Frieden in der Gruppe wiederherzustellen. Mal sehen, wie lange das so bleiben wird...

"Dschungelcamp"-Folgen verpasst? HIER bei RTL+ könnt ihr die komplette Staffel streamen.*

Was waren die krassesten Beauty-Enthüllung der "Dschungelcamp"-Stars? Das erfahrt ihr im Video: