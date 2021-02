Erich Öxler: Große Trauer um den "König von Mallorca"-Texter

Mickie Krause erzählt von einem Moment mit Erich, der ihm für immer in Erinnerung bleiben wird. "Ich erinnere mich an eine Autofahrt an der Playa mit Erich Öxler! Du sagtest an der Kreuzung: 'Rechts ist frei!' Ich fuhr los - leider kam aber ein Auto von links und fuhr uns ins Auto! Schaden? 97 Euro. Mach’s gut Erich!"

