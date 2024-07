Ernst August von Hannover: Erschreckende Bilder! Der Royal setzt seine Gesundheit wieder aufs Spiel

Ein Paar sitzt beim Essen in einem Restaurant in Madrid. Der Mann raucht eine Zigarette und lässt sich das Getränk in seinem Weinglas schmecken. Hier genießt jemand sein Leben, könnte man meinen. Doch dahinter verbirgt sich eine Tragödie! Denn es handelt sich um Ernst August von Hannover, der offenbar alle guten Vorsätze über Bord geworfen hat und erneut seine Gesundheit aufs Spiel setzt. Hat ihn der Teufel Alkohol wieder gepackt?