Ernst Huberty: Der "Sportschau"-Moderator ist tot

"Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberty. Als 'Mr. Sportschau', wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt – wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität", so Journalist Tom Buhrow.

Huberty erblickte am 22. Februar 1927 in Trier das Licht der Welt. Schon in jungen Jahren arbeitete er als Sportreporter und Moderator, wechselte später dann vom Südwestfunk zum WDR. Dort wurde er zum waschechten Sport-Experten und coachte sogar seine neuen Kollegen - darunter beispielsweise Monica Lierhaus und Reinhold Beckmann. Bis er 87 Jahre alt wurde, bildete er Moderatoren aus. Und diesen Job nahm er sehr ernst! "Ich hatte mal einen Coaching-Termin mit ihm, und er kam 'n kleinen Tick zu spät, was sehr ungewöhnlich ist, weil Ernst Huberty kommt immer superpünktlich", erinnert Oliver Welke sich im WDR zurück. "Mir fiel auf, dass es auf einmal ein bisschen nach Rauch roch in dem Zimmer. Und dann sagte er in seiner formvollendeten Art, er müsse sich entschuldigen, er würde ein bisschen nach Rauch riechen, sein Haus sei gestern abgebrannt."