Erstes Foto: Rapper Sido ist wieder Papa geworden!

Per Instagram-Botschaft erreichte die Fan-Gemeinde heute ein niedliches Foto. Darauf zu sehen: Ein winzig kleines Baby-Händchen, gehalten von der Mama. Dabei handelt es sich um Influencerin und Twitch-Streamerin Georgina Stumpf (34). "And then there was you" – mit diesen Worten samt Herzchen-Emoji begrüßt Gia, wie sie sich selbst nennt, ihr Neugeborenes.

Details wie Name oder Geschlecht des Babys sind noch nicht bekannt.