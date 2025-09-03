Erstes Statement nach der Trennung: So reagiert Pietro Lombardi auf Fragen zu Laura
Nach der Trennung von Laura zeigt sich Pietro Lombardi bei der "Love Island VIP"-Premiere erstmals wieder öffentlich. Mit welchen Worten er überrascht und welche Pläne er für die Zukunft hat, erfährst du hier.
Pietro Lombardi zeigt sich wieder in der Öffentlichkeit.
© IMAGO / RHR-Foto
Pietro Lombardi weiß, wie man die Aufmerksamkeit auf sich zieht – bei der Premiere von "Love Island VIP" stand er (zumindest kurzzeitig) im Mittelpunkt des Abends. Es war sein erster Red-Carpet-Auftritt seit der Trennung von Laura Maria Rypa, mit der er zwei Kinder hat. Viele fragten sich: Wird Pietro über sein Liebesleben reden?
Pietro gibt sich professionell auf dem roten Teppich
Die Antwort war eindeutig: Pietro präsentierte sich locker und professionell. Auf die Frage, wie es ihm gehe, meinte er schlicht: "Ja, mir geht’s gut." Auch die Menschenmengen machten ihm nichts aus. "Nein, überhaupt nicht. Sie können alle gerne hier sein."
Der 32-Jährige betonte, dass er seinen Auftritt nicht als Belastung empfindet: "Es ist mein Job, und den mache ich. Da gibt es kein schwer oder nicht schwer. Ich habe hier den Titelsong und werde ihn heute singen. Deswegen bin ich hier. Es ist ein Job."
Schweigen zu Laura – aber neue Projekte in Aussicht
Natürlich kam auch die Frage nach Laura auf. Doch Pietro blieb dabei konsequent: Auf die Nachfrage, ob er über seine Ex sprechen wolle, entgegnete er knapp: "Nein." Mehr war ihm dazu nicht zu entlocken. Stattdessen richtete er den Blick lieber nach vorne: "Klar, es wird Neuigkeiten geben, die werdet ihr bald erfahren. Aber im Moment will ich erstmal ein bisschen entspannen."
Damit machte er deutlich: Die Trennung ist für ihn kein Karrierekiller – im Gegenteil, er arbeitet bereits an neuen Projekten.
Moderation? Für Pietro kein Tabu
Ein spannender Einblick: Pietro kann sich durchaus vorstellen, in Zukunft auch mal zu moderieren. "Ja, das könnte ich mir gut vorstellen. Die Lust auf Moderation ist auf jeden Fall da." Dennoch bleibt er realistisch: "Nein, hauptberuflich bin und bleibe ich Sänger. Alles andere ist ein schönes Extra obendrauf."
Bei der Frage nach möglichen Formaten stellte er klar: "Auf jeden Fall keine Trash-Formate. Das ist nicht mein Ding." Privat schaut er solche Sendungen aber durchaus mal an: "Ja, ab und zu schaue ich schon rein."
Hintergründe zur Trennung von Laura und Pietro
Im August 2025 hatte Laura Maria Rypa die Trennung offiziell auf Instagram bekannt gegeben. Sie erklärte, dass beide unterschiedliche Wege gehen und die Entscheidung im Sinne der Kinder gefallen sei. Pietro und Laura haben zwei gemeinsame Söhne, Amelio und Leano.
Insider berichteten von zunehmendem Stress und Konflikten, die die Beziehung belasteten. Während Laura öffentlich Stellung bezog, schwieg Pietro zunächst – bis jetzt!