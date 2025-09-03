Erstes Statement nach der Trennung: So reagiert Pietro Lombardi auf Fragen zu Laura

Natürlich kam auch die Frage nach Laura auf. Doch Pietro blieb dabei konsequent: Auf die Nachfrage, ob er über seine Ex sprechen wolle, entgegnete er knapp: "Nein." Mehr war ihm dazu nicht zu entlocken. Stattdessen richtete er den Blick lieber nach vorne: "Klar, es wird Neuigkeiten geben, die werdet ihr bald erfahren. Aber im Moment will ich erstmal ein bisschen entspannen."