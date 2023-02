Es ist offiziell: DSDS-Aus "aus persönlichen Gründen..."

Viele Follower sind der Meinung, dass Jill Lange das Handtuch geworfen hat. Nach dem sexistischen Spruch von Dieter Bohlen ("Hast du auch irgendwas Vernünftiges, also Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich dann durchnudeln lassen?"), stand sie tagelang im Fokus der Schlagzeilen. Wurde ihr am Ende alles zu viel? "Es muss jemand sein, "der" im Recall war und dessen Name (wegen des Skandals?!) nicht genannt werden soll... Folglich kann es nur diese Jill sein", will ein Fan wissen. Und viele sind der gleichen Meinung.

Andere sind wiederum davon überzeugt, dass es Kandidat Arber Beqiri ist. Eine Auflösung gibt nicht. Doch vielleicht ist der bzw. die Kandidatin nicht die einzige Person, die die Castingshow verlässt.