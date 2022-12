Estefania Wollny: Bilder veröffentlicht! Sie zeigt ihren Freund

"Happy Birthday to you, my love", gratuliert Estefania in ihrer Instagram-Story Ali zum Geburtstag. Zu seinem Ehrentag hat sie eine süße Collage aus gemeinsamen Bildern erstellt. Ali hat sich scheinbar bestens in Familie Wollny integriert. Neben einigen Pärchenbildern ist er auch mit Silvia und Harald und Sarafinas Zwillingen zu sehen. Die beiden lernten sich vor einigen Monaten im Urlaub in der Türkei kennen. Über ihre Liebesgeschichte schrieb Estefania sogar den Song "Sommerliebe".