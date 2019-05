Estefania & Loredana Wollny: Böse Vorwürfe nach Krankenhaus-Foto

Reddit this

Vor einigen Tagen überraschten Estefania und ihre Fans mit Schnappschüssen aus dem Krankenhaus. Obwohl sie ihnen versprachen, bald ein Statement dazu abzugeben, warten die Follower seit fast einer Woche vergeblich auf eine Erklärung.

Warum sind die Wollny-Schwestern im Krankenhaus?

Bisher weiß niemand, was mit den Schwestern los ist und warum sie in der Uniklinik Düsseldorf stationär behandelt werden müssen. Ein Umstand, der bei ihren Anhängern langsam für Unmut sorgt. „Nur schade, dass man hier alle Kommentare lesen tut und niemand bekommt eine Antwort“ und „Wieso postet man so etwas und sagt nix dazu?“ fragen sich die Fans. Es fehlt immer noch jedes Lebenszeichen von den beiden!

Einige Fans erheben nun sogar böse Vorwürfe gegen Loredana und Estefania. Sie sind der Meinung, dass es sich dabei nur um einen Gag handeln kann. „Jeder fragt, keiner bekommt `ne Antwort. Ist doch nur PR“, feuert ein wütender Follower. Autsch!

Bleibt zu hoffen, dass es den Wollny-Schwestern gut geht und sich die Sache bald aufklärt...